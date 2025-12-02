MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin DEM Parti kürsüsünde konuşsun' çıkışıyla başlayan ve PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla devam eden süreç TBMM komisyonun İmralı'ya gitmesiyle başka bir boyut aldı.

PKK'nın kendini feshetmesinin ardından gözler örgütün diğer uzantılarına çevrildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu konuda yaptığı açıklamada, ""Feshetmekten anladığımız isim, tabela değişikliği değil. Varlığın sonlandırılmasıdır" dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Ben AB bakanı iken oradaki muhataplarımla en çok yaptığım konuşma şuydu 'PKK bir terör örgütü fakat ben buraya gelirken aşağıda PKK propagandası yapılan sergi açmışsınız' derdim. Daha sonra birtakım tedbirler alındı. Birtakım terör örgütlerinin AB Komisyon binasının engellenmesi konusunda. Bizim burada fesih ve silah bırakma dediğimizde söylediğimiz mekanizma açıktır."

PKK'nın kendini feshettiğini teyit edilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik şunları söyledi:

"Silah bırakma tamamlanır, PKK'nın kendisini fesh ettiği, varlığını sona erdirdiğini eylem olarak,, teyit mekanizması tarafından teyit edilmesi gerekir. MİT ve TSK bu teyit mekanizmasıdır. Daha sonra devletin başı olan sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilir. Artık bu Cumhurbaşkanlığı kararı ile mi olur MGK kararı ile mi olur; PKK terör örgütlüğünden çıkar. Bütün bunlar kademeli olarak ele alınır. Fesih retorikle ilgili bir şey değil. Bir sürü terör örgütü var DEAŞ'ından FETÖ'süne kadar. Feshetmekten anladığımı isim, tabela değişikliği değil. Varlığın sonlandırılmasıdır. 4 ana alanda silahlı yapısı var. Bir de bunların çatısı olan KCK var."