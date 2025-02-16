AKP’li eski Bakan’ın bu sözleri olay olacak! Erdoğan duyarsa…

21 yıldır AKP’de görev alan eski Bakan ve şimdiler YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan hükümete sert eleştiriler geldi. Kılıç, “Hata yapılmazsa yorgun iktidardan kurtulmak kolay” söylemlerinde bulunurken, TÜSİAD ve diğer soruşturmalara ilişkin de “Türkiye’nin hukuk görünümü bozuk. Bunun için başka delile, ispata gerek yok. Çağırdığınızda gelecek, adresi belli insanlar şafak baskınlarıyla evlerinden alınıyor” diyerek tepki gösterdi.

“HATA YAPILMAZSA YORGUN İKTİDARDAN KURTULMAK KOLAY”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü ‘İktidar, sorunların kaynağına dönüştü’ başlıklı köşe yazısında 21 yıldır AKP’de görev alan eski Bakan Suat Kılıç ile gerçekleştirdiği röportaja yer verdi. Suat Kılıç, AKP’nin durumunu şu sözlerle anlattı:

“Temelde esas mesele AKP’nin metal ve mental (zihni sürekli meşgul eden yorgunluk ve durulma aşaması) yorgunluğudur. Bunu net olarak söylüyorum. Kalan her şey aslında bunun yansıması. Metal ve mental yorgunluk olunca kuruluş değer ve hedeflerinden de ister istemez uzaklaşmalar beraberinde geliyor. Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar yoruluyor ama iktidarın kendisi de yoruluyor. Ulusal yorgunluk da bunun beraberinde oluyor. Hata yapılmazsa yorgun iktidardan kurtulmak kolay. Türkiye tarihi bu kadar uzun süreli bir iktidara teslim edilmedi. Bu döneme bakarak benim kanaatim şu: Hangi iktidar bu kadar uzun süre iş başında kalırsa kalsın bu ve daha fazla sorunlarla yüzleşmeye mahkum kalırız”

“TÜRKİYE’NİN HUKUK GÖRÜNÜMÜ BOZUK”

Siyasetçilere, gazetecilere ve son olarak TÜSİAD’a kadar gelen soruşturmalara ilişkin, Kılıç sert sözlerle eleştirdi. Kılıç, “Türkiye’nin hukuk görünümü bozuk. Bunun için başka delile, ispata gerek yok. Çağırdığınızda gelecek, adresi belli insanlar şafak baskınlarıyla evlerinden alınıyor. Adli kontrol uygulanacak insanlar cezaevine konuluyor. Bir Suat Toktaş, bir Ümit Özdağ tutuksuz yargılansa çağırıldığında ifadeye gelmeyecek mi? Bu görüntünün seçim güvenliği olarak da demokrasi görünümü olarak da iktidara katkısı yok.” ifadelerini kullandı.

SUAT KILIÇ KİMDİR?

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Samsun 19 Mayıs Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve avukatlık stajını Ankara Barosu'nda bitirdi. Hem avukatlık, gazetecilik hem de yazarlık yapan Kılıç, Kanal 7, NTV ve Kanal D gibi kanallarda görevlerinde bulundu.

Suat Kılıç, 22., 23. ve 24. Dönemlerde AKP Samsun Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer aldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, Grup Başkanvekilliği gibi görevlerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. T.C. Hükümeti'nde Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanmıştı.

Üç dönem boyunca milletvekilliği yapan Suat Kılıç, 3 Kasım 2002 seçimlerinde başlayan görevini, 7 Haziran 2015 seçimleri ile sonlandırdı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Suat Kılıç 21 yıllık AKP yolculuğunu sonlandırarak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine geldi.