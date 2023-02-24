Devlette AKP'lilerin atanması devam ediyor. Eski bakanın kardeşi yine atandı. Görevden alınan bir başka göreve atanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de atama ve görevden almalar yayınlandı.

AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Dışişleri Bakanlığı’nda Bilgi Teknolojileri (BTK) Genel Müdürlüğü’ne atandı.

2017'de Kuveyt’e büyükelçi olarak atanan Koytak, Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı kararıyla merkeze alınmıştı.

Öte yandan yayımlanan kararlara göre, 6 büyükelçiliğin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'nda açıkta bulunan 4 üst düzey pozisyona da atama yapıldı. Karara göre Türkiye’nin; Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, İran Büyükelçisi Derya Örs, Angola Büyükelçisi Alp Ay, Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp, Portekiz Büyükelçisi Lale Ülker ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçisi Ümit Yalçın merkeze alındı.

Dışişleri Bakanlığı’nda atamalar sonrasında boşalan Protokol Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Cemil Miroğlu atandı.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK KİMDİR?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, AK Partili eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi. 2005'te AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanlık yapmaya başlayan Koytak, 2008’den 2014’e kadar Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını yürüttü. 2014’te başbakanlık müşavirliğine getirildi, 2016’da da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı oldu. 2017'de Kuveyt’e büyükelçi olarak atanan Koytak, Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı kararıyla merkeze alınmıştı.