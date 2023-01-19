﻿AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi

Ortakent Mahallesi'nde ailenin işlettiği otelde akşam yemeğinden sonra saat 22.00 sıralarında rezidansın balkonunda ip atlayarak spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı. Oğlunun yere yığıldığını gören eski AKP Bodrum İlçe Başkanı ve turizmci Yılmaz Algül, kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut Algül, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulut Algül yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Algül ailesi yasa boğuldu. Yakınları, turizmciler, politikacılar taziye için otele geldi. Taziyeleri kabul eden Algül'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Bulut Algül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bulut Algül'ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kerem Aydınlar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.