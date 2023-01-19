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AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi

Eski AKP Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül'ün oğlu 19 yaşındaki Bulut Algül, spor yaparken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Algül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:02
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AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi

AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi
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Ortakent Mahallesi'nde ailenin işlettiği otelde akşam yemeğinden sonra saat 22.00 sıralarında rezidansın balkonunda ip atlayarak spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı. Oğlunun yere yığıldığını gören eski AKP Bodrum İlçe Başkanı ve turizmci Yılmaz Algül, kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI 

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut Algül, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulut Algül yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Algül ailesi yasa boğuldu. Yakınları, turizmciler, politikacılar taziye için otele geldi. Taziyeleri kabul eden Algül'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Bulut Algül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bulut Algül'ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kerem Aydınlar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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