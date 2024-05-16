Kobani Davası'nda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder beraat etti

Mahkemenin iki kez karar açıklamada ertelemeye gittiği ve aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşması bugün gerçekleşti. Davada açıklanan kararda Sırrı Süreyya Önder Kobani Davası'ndan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014 tarihinde yapılan açıklamasından sonra terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından Aynularab bahanesiyle 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerine barikatlar kurarak yolları kesti.

Yaşanan olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, bölgede yaşayan insanların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit olurken, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti.

Olaylar esnasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma", 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.