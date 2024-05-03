AKP’li eski belediye başkanını kızdıran soru! Esnafı salondan attırdı: Çık dışarı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li eski belediye başkanını kızdıran soru! Esnafı salondan attırdı: Çık dışarı
Manisa Yunusemere Belediye eski Başkanı AKP’li Mehmet Çerçi, belediyenin özel şirketlere kestiği faturalar ile ilgili usulsüzlük iddialarını soran esnafı salondan attırdı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, 31 Mart seçimlerinin ardından makamını CHP’li Semih Balaban’a devreden eski Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, iddialara cevap vermek üzere düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

Görev süresi boyunca yaptığı harcamalar ve lüks makam odasıyla ilgili eleştirilere maruz kalan Çerçi, özel şirketlere kesilen faturalar hakkındaki usulsüzlük iddialarını dile getiren bir vatandaşı “sabotör” olarak nitelendirerek toplantıdan kovdu.

BEKLENMEDİK SORULAR

Yunusemre’de on yıl süren başkanlığı sırasında 1.2 milyar lira borç ve göz alıcı bir belediye binası bırakan Çerçi’nin, oyların yüzde 46’sını alarak yeni başkan seçilen Balaban’ın ortaya attığı usulsüzlük iddialarına yanıt vermek amacıyla düzenlediği toplantıda beklenmedik sorularla karşılaştığı bildirildi.

EŞYALARI KENDİSİ ALMIŞ

Toplantıda, Çerçi’nin makam odasındaki eşyaların bir kısmını kendisinin satın aldığını açıkladı.

Bir katılımcının, belediyenin özel şirketlere kestiği faturalarla ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmesi üzerine Çerçi, kişinin gazeteci olmadığını ve provokasyon amaçlı geldiğini öne sürerek, “Sen bir sabotörsün, bu arkadaşın niyeti başka. Sen gazeteci değilsin kardeşim. Çık dışarı” ifadeleriyle tepki gösterdi. Bu sırada bazı partililerin, söz konusu vatandaşı dışarı çıkarmak için harekete geçtiği ve toplantıda gerginlik yaşandığı aktarıldı. Tartışma sırasında dışarı çıkarılan kişinin peşinden koşan bir partiliye diğer partililerin engel olduğu belirtildi.

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