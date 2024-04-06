AKP'li eski vekil, o danışmanı böyle tarif etti. "Külliye'deki Mao'cu"

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li eski vekil, o danışmanı böyle tarif etti. "Külliye'deki Mao'cu"
Eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık, Van'da ilk aşamada seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesini savunan Mehmet Uçum'u eleştirdi.

Van'daki mazbata krizinin ardından AK Parti içindeki tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un "tutumları kaydediliyor" mesajına bir tepki de AK Parti'den 2 dönem milletvekili seçilen Hüseyin Kocabıyık'tan geldi.

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İsim vermeden Uçum'u işaret eden Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ak Parti’nin şimdi bir numaralı meselesi Külliye’deki Maocu-Carl Schmittçi danışmanın o karargâhtan kapı dışarı edilmesidir. Kan ve ruh bozulmasının kaynağı başka yerlerde aranmasın" dedi.

Van'daki mazbata sürecinin 'tamamen hukuki olduğunu' savunan Mehmet Uçum, iktidar içinde Van'da ilk aşamada Abdullah Zeydan yerine AK Parti'nin adayına mazbata verilmesine yönelik kararı eleştirenlerin 'tutumların kaydedildiğini' söylemişti.

Mehmet Uçum'a AK Parti MKYK üyeleri Aziz Babuşcu ve Orhan Miroğlu da tepki göstermişti.

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