AKP’li eski vekil ve gazeteci Bakan’ı topa tuttu… Bu yazı Ankara’da çok konuşulacak

Kartalkaya’daki facianın ardından ‘ihmal’ tartışmaları gündeme gelemeye devam ediyor. Bu noktada Belediye ve Bakanlık tarafından birbirlerini suçlayan açıklamalar gelmişti. AKP’li eski vekil ve şu anda Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Turizm Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini belirtirken, “Ama tabii ki ben hayal kuruyorum, gerçekten hukuka ve erdemli olmanın faziletine inanan yöneticilerimiz olsaydı herhalde ülke bu halde olmazdı” dedi.

OCAKTAN’DAN BAKANA İSTİFALI AÇIKLAMA

AKP’li eski gazeteci milletvekili ve şu anda Karar yazarı Mehmet Ocaktan’ın bugünkü ‘Milletimizin canı inşaat lobisine feda olsun!’ köşe yazısında Turizm Bakanı’nı topa tuttuğu görüldü. Ocak’tan, “Eğer bu ülkede işine sahip çıkan bir Turizm Bakanınımız olsaydı, hiç zaman kaybetmeden çıkar ve derdi ki: “Bu kadar canımızı kaybettiğimiz bir faciada, bakan olarak benim de sorumluluğum var, insanımıza saygı için istifa ediyorum. Ama tabii ki ben hayal kuruyorum, gerçekten hukuka ve erdemli olmanın faziletine inanan yöneticilerimiz olsaydı herhalde ülke bu halde olmazdı. Eminiz ki Turizm Bakanımız da hiçbir sorumluluk üstlenmeyecek, çünkü onun daha önemli işleri var, koskoca turizm bakanı kendi turizm firmasının bunca işleri varken bir de bu işlerle uğraşacak değil herhalde…” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yangının ilk çıktığı andan itibaren ihmaller gündeme gelmişti. Facianın yaşandığı gün bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP'li Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'ni suçlamıştı. Ersoy denetim yetkisinin belediyeye bağlı itfaiyede olduğunu belirmişti. Özcan ise bu iddiaları reddetti ve belediyeden otele verilen en son 'uygun' belgesinin 2007 yılında AK Partili başkan döneminde verildiğini söyledi.

Özcan 2012'de yapılan yönetmelik değişikliğine de atıf yaparak, ''İtfaiyenin yetkisi budandı. Yaptırım gücü hiç kalmadı. Yani bakanlar doğruyu söylemiyor.'' demişti.

Bolu Belediye Başkanı ancak 'talep' üzerine denetim yapabildiklerini söyledi.

MEHMET OCAKTAN KİMDİR?

Mehmet Ocaktan, 8 Haziran 1955'te Balıkesir Karyağmaz Köyü'nde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü tamamladı. Yeni Devir, Tercüman ve Güneş gazetelerinde editörlük, muhabirlik ve görsel tasarımcılık görevlerini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini görevini de üstlenen Mehmet Ocaktan, yazarlık yaptı. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürüttü ve köşe yazarlığı yaptı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 23. Dönem Bursa milletvekili olarak seçilmişti. Seçildikten sonra, gazetecilik hayatını noktalasa da 2011 yılında gazeteciliğe geri dönmüştü. Star gazetesinin başına geçen Ocaktan, Haziran 2013'te TMSF tarafından el konulan Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğine gelmişti. 24 Kasım 2014 tarihinde Akşam gazetesinin başına geçen Ocaktan, bir yılın ardından 2015 yılında Karar gazetesine geçti.

Mehmet Ocaktan, şu anda aktif olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.