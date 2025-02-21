AKP’li eski vekil ve yandaş kalemden iktidara ayar! Erdoğan bu yazıları okuyunca…

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın gözaltına alınma biçimlerine ilişkin, AKP’li eski isimlerden peş peşe tepkiler geldi. Geçtiğimiz günlerde AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, tepkisini dile getirmişti. Bugün ise AKP’li eski Vekil Mehmet Ocaktan ve yandaş kalem Abdülkadir Selvi’den TÜSİAD’a açılan soruşturmaya ilişkin iktidara ayar geldi.

OCAKTAN: ASLINDA AK PARTİ KENDİ KALESİNE GOL ATIYOR…

AKP’li eski Milletvekili Mehmet Ocaktan’ın Karar gazetesindeki “Bu gözaltı fotoğrafları ne yabancı yatırım çeker ama…” başlık köşe yazısında TÜSİAD’a açılan soruşturmaya ilişkin sert tepki gösterdi. Ocaktan, İktidar kabul etmeyebilir ama bu hukuk facialarıyla aslında AK Parti kendi kalesine gol atıyor… Her ne kadar iktidar cenahı, “Yargı bağımsızdır, kimse layüsel değildir, son kararı bağımsız yargı verecektir” dese de bütün bu olup bitenlerin, siyasal iktidarın oluşturduğu iklimde yaşandığı gerçeğini değiştirmiyor. Hukuksuzluğumuzu bütün dünyaya ilan ettiğimiz bir ortamda, kimsenin koşa koşa yatırım yapmaya gelmeyeceği kesin… Herhalde bu tablo karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek saçını, başını yolmuştur. AK Parti Türkiye’yi başka bir vesayetle tanıştırmış bulunuyor. Hemen söyleyelim Türkiye, hukukun üstüne düşen bu ‘alaturka vesayet’ gölgesinden kurtulmadığı ve yasakların her geçen gün ağırlaştığı bir ortamda kaybedenler kulübende kalmaya devam edecektir” dedi.

SELVİ: “SORUŞTURMAYI DOĞRU BULMUYORUM”

TÜSİAD’a açılan soruşturmaya bir tepki de Erdoğan’ın en yakınındaki isim olan yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi’den geldi. Selvi bugünkü yazısında TÜSİAD’a soruşturma açılmasını doğru bulmadığını belirtirken, “Tam da ‘TÜSİAD’ın istediği iklimi yaratıyor’ diye değerlendirdim. Ama dahası varmış. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ın koluna polislerin girip, kameralara özellikle bu görüntü verilerek mahkemeye götürüldüler. Bu doğru olmadı. Bu insanlar, polisler kollarına girmeden mahkemeye sevk edilseler, adliye binasından kaçacaklar mıydı? Bu bir itibarsızlaştırma operasyonu, sindirme görüntüsü olarak algılandı” dedi.

NELER YAŞANDI?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan ise son olarak TÜSİAD için 'Yeni Türkiye'de haddini bileceksiniz' demişti. Sözün hemen akşamında ise iki başkan gözaltına alındı. İki başkan ifadeleri alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.