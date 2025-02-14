AKP’li eski vekilden Erdoğan’ı kızdıracak yazı! 2028'in galibini şimdiden açıkladı...

Son yaşanan soruşturmalara değinen AKP eski Milletvekili Mehmet Ocaktan, bugünkü köşe yazısında partiye ilişkin, “partinin yönetim kademesinde olanlar başta olmak üzere bakanlar, vekiller ve bütün bir parti teşkilatı mensupları coşkusunu, dinamizmini kaybetmiş ve sanki erken havlu atmış gibi bir görüntü sergiliyorlar” dedi.

“AKP SANKİ ERKEN HAVLU ATMIŞ GİBİ”

CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturmalar açılmıştı. Gazetecilerin, siyasetçilerin, belediye başkanlarının gözaltına alındığı bugünlerde muhalefet partililerine olması dikkat çekiyor. AKP’de bir zamanlar Bursa Milletvekili görevini yapan Mehmet Ocaktan, bugünkü “AK Parti istemiyor ama CHP ikram ederse başka…” başlıklı köşe yazısında AKP’nin havlu attığını belirterek, şunları kaleme aldı;

“Bir kere partinin yönetim kademesinde olanlar başta olmak üzere bakanlar, vekiller ve bütün bir parti teşkilatı mensupları coşkusunu, dinamizmini kaybetmiş ve sanki erken havlu atmış gibi bir görüntü sergiliyorlar. Eski AK Partiyi hepimiz biliyoruz, eğer gerçekten kazanmayı isteselerdi en küçük eleştiride bulunanların, gazetecilerin, siyasetçilerin, belediye başkanlarının karakola çekilmesinden medet umar hale gelmezlerdi.

“2028’DE BAŞARIYA EN YAKIN OLAN PARTİ CHP’DİR”

Tam aksine bütün mesailerini emekliler, asgari ücretliler ve yoksullar için harcayarak çözüm üretirlerdi. Sonra da milletin huzuruna çıkıp gümbür gümbür icraatlarını anlatırlardı. Ne yazık ki AK Parti’nin gündeminde artık milletle buluşan icraatlar yok…

Hemen belirtelim bütün hukuksal kuşatmalara, iktidar barikatlarına rağmen, 2028’de başarıya en yakın olan parti CHP’dir.”

MEHMET OCAKTAN KİMDİR?

8 Haziran 1955 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesi, Karyağmaz Köyü'nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Karyağmaz köyünde, ortaokulu Bursa Yıldırım Bayazıt ortaokulunu bitiren Ocaktan, lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yeni Şafak gazetesinde, Yayın Yönetmenliği, Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı görevinde bulund. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 23. Dönem Bursa milletvekili seçilmesinin ardından gazetecilik kariyerini noktaladı.

2011 yılında gazeteciliğe geri döndü ve Star Gazetesi'nin başına geldi. Haziran 2013'te TMSF tarafından el konulan Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğine getirildi.

24 Kasım 2014 tarihinde Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliği görevinden alındı. 15 Nisan 2015 tarihinde yeni kurulan Karar.com isimli internet haber portalinin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Son olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.