AKP'li eski vekilden Sezen Aksu'ya ilginç çağrı!

Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından Civan Haco'nun 2012 yılında Hülya Avşar'la yaptığı düetin klibini paylaşıp Sezen Aksu'ya "Ne dersiniz tam zamanı değil mi?" diye seslendi.

Orhan Miroğlu

X hesabından paylaşımda bulunan Miroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Civan Haco ve Hülya Avşar düeti. Vaktiyle TV’lerde çok dinlendi.

Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Bizimkisi gibi bir barışa ruh vermek başka türlü mümkün olmaz!

Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?"

Civan Haco’nun önceki "çözüm süreci" dönemine denk gelen, 2012 yılında Hülya Avşar ile Kürtçe düet yapıp “Esmer" isimli şarkıya çektikleri klibi çok konuşulmuştu.