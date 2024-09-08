AKP'li Galip Ensarioğlu'ndan skandal açıklama: Bilip de söyleyemediğimiz şeyler var

AKP'li Galip Ensarioğlu da Narin'in katledilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine bugün ulaşıldı. Küçük kızın cesedinin daha önce aranan bir bölgede bulunması ise dikkat çekti.

"BİLİP SÖYLEMEMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR ÇÜNKÜ AİLE BİZİM DOSTLARIMIZ"

Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Ensarioğlu, "Soruşturmada gizlilik var ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile bizim dostlarımızdır. Onları da üzmek istemiyoruz." dedi.

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Aile hakkında bilgi veren Ensarioğlu, Narin'in ailesinden çok sayıda gözaltı olduğunu hatırlatarak "Bütün aileye aynı gözle bakmak, aynı şeyi düşünmek de doğru değil." diye konuştu.

Açıklamasında "Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Bütün ülkenin gözü bu olayda. Bu nedenle yoğun bir gözaltı durumu var. Gözaltına alınan 21 kişi arasında aile üyeleri de var. Ancak aile bir kişiden ibaret değildir. Ailede şüpheli durumda olan yarın öbür gün netleşir. Suçlu olan bir iki kişi varsa bile bütün aileye aynı gözle bakmak, aynı şeyi düşünmek de doğru değil." ifadelerini kullandı.

"AİLE 40 YILLIK DOSTUM"

Güran ailesini tanıdığını söyleyen Ensarioğlu, "Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız. Aileye karşı çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Siyasi görüşü üzerinden sorunu ele almak isteyenler var. Bu çok çirkin bir şey. Siyaseti uzak tutmak lazım bu olaydan." dedi.

"BU İŞİN SİYASETLE İLGİLİSİ YOK"

Güran ailesinin Hizbullahçı olduğunu söyleyenler olduğunu belirten Ensarioğlu "Aile Refah Partisi geleneğinden gelen bir aile. Geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım süreçte benim yönetimimde de yer almış amcaları var. İYİ Parti ve AK Parti'de yer almış aile üyeleri de var." diye konuştu.

Güran ailesinden şu an AKP ilçe yönetiminde olan bir yeğenleri bulunduğunu belirten Ensarioğlu "Merkez sağa yakın bir aile. Aşırı uçlarda olmayan bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp bir şey. Bu işi siyasetle bir ilgili yok. Bu tamamen vicdani, insani." dedi.

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Esarioğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sözcü TV'deki açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyerek "Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır." dedi.