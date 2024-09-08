Narin'in ablasının ölümü de şüpheli çıktı! Prof. Kar: Çocuk ihmali ve istismarı sinyali

Prof. Kar, bir ailede 2 kız çocuğunun ölümü varsa art arda gelen vakaların kendileri için 'bir çocuk ihmali ve çocuk istismarı' sinyali olduğunu söyledi.

‘Çocuk istismarı’ sinyali mi? 19 gün sonra cesedi bulunan Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!

Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ablasının da yıllar önce 'merdivenden düşerek' öldüğü ortaya çıktı.

Narin'in yakınına susması için yumruk atıldı! Konuşmak isteyenler 19 gündür böyle mi susturuldu?

Açıklamayı Halk TV yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yaptı.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar Diyarbakır Tavşantepe köyünde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ablasının da yıllarca önce öldüğünü söyledi. Kar, Narin'in ablasının ölüm nedenini ise 'merdivenden düşme' olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

"ABLANIN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA YENİDEN AÇILMALI"

Prof. Kar, bir ailede iki kız çocuğunun ölümü varsa art arda gelen vakaların kendileri için 'bir çocuk ihmali ve çocuk istismarı' sinyali olduğunu söyledi. Kar Narin'in ölümüne ilişkin açıklamasında çocuk istismarlarında suya atılma yakılarak öldürme gibi durumların çok sık görüldüğünü söyleyerek "Umarım küçük Narin'in başına gelmemiştir. Narin'in ablasının da merdivenden düşerek ölme durumu var. Bir ailede iki kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından sinyal verir." diye konuştu.

Narin'in ablasının ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Kar, "Birkaç yıl araya, ikinci çocuk derede bulunuyorsa bize sinyal vermektedir" dedi.

NARİN'İN ABLASINI OTOPSİ YAPILMAMIŞ

Diğer yandan gazeteci Emrullah Erdinç Narin'in engelli ablasının da öldüğünü, ölüm nedeninin merdivenden düşme olarak geçtiğini aktardı. Gelen bilgilere göre ölen ablanın cesedine ise otopsi yapılmadı.