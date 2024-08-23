AKP'li gazcı trol iç savaş çağrısı mı yaptı? Kan kusturmaktan bahsetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Baran Yalçın
AKP'li gazcı trol iç savaş çağrısı mı yaptı? Kan kusturmaktan bahsetti

AKP’li gazcı trol Abdurrahman Uzun, muhalefeti hedef alarak, “İçerideki bütün köpekleri üzerimize saldılar. Kimi özgürlük, kimi hürriyet diyor. Kimi laiklik üzerinden geliyor. Arkadaş, artık ok yaydan çıktı; azdan az, çoktan çok gider. Bu milletle uğraşan kan kusacak” ifadelerini kullandı.

AKP’li provokatör Abdurrahman Uzun, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda muhalefeti hedef alarak adeta iç savaş çağrısı yaptı.

“İçerideki bütün köpekleri üzerimize saldılar” diyen Uzun, kiminin özgürlük, kiminin hürriyet dediğini, kiminin ise laiklik üzerinden kendilerine saldırdığını iddia ederek, “Arkadaş, artık ok yaydan çıktı; azdan az, çoktan çok gider. Bu milletle uğraşan kan kusacak” ifadelerini kullandı.

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Uzun’un paylaştığı video sosyal medyada gündem olurken, Avukat Turgay Özcan, Abdurrahman Uzun’un videosunu alıntılayarak, “İç savaş çağrısı mı yapıyor bu canlı? Bu nasıl bir paylaşım?” ifadelerini kullandı.

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Uzun’un paylaştığı videoya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Adalet Bakanlığı ve Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek Uzun hakkında adli işlem başlatılması gerektiğini söyledi. İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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NE OLMUŞTU?

AKP’li Abdurrahman Uzun, Karadeniz'de doğalgaz bulunmasından sonra, bir video paylaşarak, "Açın kombilerii ocakları, yaz ayı olsa bile sonuna kadar açın. 2023'te kimse doğalgaza para ödemeyecek" ifadelerini kullanmış ve uzun bir süre yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. Uzun’un söylediklerinin aksine ise bu yıl doğalgaza yüzde 38 oranında zam yapıldı.

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