AKP'li Gençlik Kolları Başkanı kadını hastanelik etti. Burnunu kırdı! "Nasıl vurdum' diye övündü"

Kırşehir Kaman’da belediyenin ceviz festivali için düzenlendiği Sefo konserine giden Fatma Banu Çoban (25), AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer tarafından darp edildiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan ve burnu kırılan genç kız ameliyatın ardından Kırşehir Haber Türk’e konuştu. Fatma Banu Çoban, “Kadın ise sen benimle nasıl böyle konuşursun diyerek yakamdan çekti. Ben tam siz ne yapıyorsunuz diyecek iken eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm.” dedi.

Olay, 13 Ekim 2024 tarihinde Kaman Ceviz Festivali'nde gerçekleşti. Fatma Banu Çoban isimli genç kız, akrabalarıyla birlikte Sefo konserini dinlemek için gitti. Genç kızın iddiasına göre konserde AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer tarafından darp edildi. Burnu kırılan genç kız ameliyata alındı.

EŞİ BANA YUMRUK ATTI

Ameliyat sonrası yaşadığı olayı aktaran Fatma Banu Çoban, Kırşehir'den teyzesi, eniştesi , kuzeni ve yeğeni ile birlikte Kaman'daki Sefo konserine gittiğini belirtti. Konserde ön taraftaki boşluğa geçtiklerini söylerken, olayı şu şekilde anlattı:

''Yanında bulunan eşi, burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz gibi sözler etti. Ben de bu alanın boş olduğunu söyledim. Beyefendinin kolu bana değdi birkaç kez. Ben kendisini uyardım. Hiç oralı olup cevap dahi vermedi. Başka bir genç eşine yanlışlıkla temas ettiği için, sen benim eşime nasıl temas edersin diye genci tehdit eder şekilde uyardı ve bir kart çıkarıp gösterdi. Daha sonra yer nedeniyle benimle üsluba uygun olmayan bir şekilde konuşmaya başladı. Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle diye uyardım. Kadın ise sen benimle nasıl böyle konuşursun diyerek yakamdan çekti. Ben tam siz ne yapıyorsunuz diyecek iken eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm.”

“‘NASIL VURDUM’ DİYE ÖVÜNÜYORMUŞ”

Daha sonra yüzünden kanlar boşaldığını söyleyen Çoban, etraftan kimsenin yanına gelmediğini belirtti. Melih Ünlüer'in eşinin saçından sürükleyerek olay yerinden ayrıldığını aktaran Çoban, ''Beni polisin yanına götürdüler. Daha sonra ise polisler beni ambulansa götürdü. Ambulansın orada beklerken beyefendi eşini Kırıkkale'ye gönderiyor kendisi de konser alanında övünerek, 'nasıl vurdum kıza' şeklinde konuşuyormuş. Kuzenim kendisini bu şekilde konuşurken görmese şahsı belki de bulamayacaktık.” ifadelerini kullandı.

Eşinden de şikayetçi olduğunu belirten Çoban, “Hanımefendi ise ben de onlardan şikayetçiyim, onlar da beni darp etti diyormuş. Madem ben seni darp ettim neden hastaneye gidip darp raporu almadın? '' dedi. Fatma Banu Çoban 5 ay sonra tekrar ameliyat olacak.

Ayrıca AK Parti'nin Melih Ünlüer'in istifasını istediği öne sürüldü.