Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medyada çektiği videolarla sadece Güngören’de değil, toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir isim. Ancak yönettiği belediyeyle ilgili Sayıştay raporunda şok tespitler yer aldı.

Güngören Belediyesi’nin Sayıştay raporuna göre Güngören Vergi Dairesi’nin kayıtlarına göre ilçe sınırları içerisinde 28 bin 100 aktif iş yeri bulunuyor. Belediyenin kayıtlarına göre ruhsatlı iş yeri sayısı 16 bin 265 olduğu tespit edildi. Bu veriler ışığında Sayıştay raporunda “11.835 adet iş yeri için ruhsat düzenlenmediği görülmüştür” denildi.

Sayıştay’ın bu raporundaki tespit çok çarpıcı, bu verilere göre Güngören Belediyesi’nde işyerlerinin yüzde 42’si ruhsatsız olarak faaliyet yürütüyor.

Bu aynı zamanda belediyenin önemli bir gelir kaleminin de yok edildiğini gösteriyor. Çünkü ruhsatsız işyerlerinden belediye hukuken vergi de alamaz. Belediyeler işyerlerinden başlıca emlak ve tabela vergisi alıyor.

Raporda belediye Sayıştay’ın bu tespitini yalanlamayarak “İdare tarafından, belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden sıklıkla denetimler yapıldığı mevzuata aykırı işyerlerinin tespit halinde gerekli müeyyideler uygulandığı personel kapasitesi, yapısı ve kadro imkanı çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edilmiştir” denildi.

RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ KAPATMADILAR

Sayıştay raporunda bu işyerleri arasında ruhsata muaf işyerlerinin de olabileceğini vurguluyor. Ancak bunun sayısının bu kadar yüksek olması da hayatın olağan akışına aykırı. Sayıştay yaptığı denetimde belediyenin ruhsatsız işyerlerine yönelik denetimlerinde mühürleme de yapmadığının altını çizerek “Yapılan incelemeler sonucunda, İdare tarafından 2024 yılında 1.995 adet işyerinde ruhsat almadan faaliyette bulunulduğuna ilişkin olarak tespitler yapıldığı görülmüştür. Ruhsatsız faaliyette bulunan işyerlerinden sadece 61 adedine mühürleme işlemi yapıldığı geriye kalan işyerlerinde herhangi bir işlem tesis edilmediği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.