AKP’li heyetten Dervişoğlu'na ziyaret

Kaynak: İHA
AKP’li heyetten Dervişoğlu'na ziyaret

Aralarında AKP’li Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in de bulunduğu AKP’li heyet, İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Aralarında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in de bulunduğu AKP’li heyet, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Saat 12.30'da başlayan görüşme, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yapıldı.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

AKP heyetinde, Grup Başkanı Abdullah Güler'in yanı sıra Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirlioglu, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. İYİ Parti cephesinde ise Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu ile TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk hazır bulundu.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Hem AKP hem de İYİ Parti temsilcileri, toplantı sonrası basın mensuplarına yorum yapmaktan kaçındı.

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