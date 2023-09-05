AKP’li İl Başkanı başhekimi ölümle tehdit etti: Seni yaşatmayacağım

Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın, oğlunun ölümünde kendisini sorumlu tutup, tehdit ettiğini iddia etti. Çelik, Arslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Husumet, 20 Ağustos'ta Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen kaza ile başladı. AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) yönetimindeki motosiklet, hatalı dönüş yapan Ş.G. (50) idaresindeki otomobile yandan çarptı.

Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. yaralandı. İlk müdahalesi Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi'nde yapılan ve daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Arslan, yaşamını yitirdi. Olayın ardından hatalı dönüş yapan Ş.G. tutuklanırken, Arslan'ın cenazesi, 21 Ağustos'ta toprağa verildi.

"SENİ ÖLDÜRTECEĞİM"

Ancak olay burada son bulmadı. İddiaya göre AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, oğlunun ölümünden Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapan Avni Çelik'i sorumlu tuttu.

Çelik, 31 Ağustos'ta, hem müdahaleleri anlatmak hem de taziyelerini iletmek için aradığı AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Arslan'ın kendisine telefonda küfürler edip, 'Sen katilsin, şerefsiz, adi', 'Ulan katil herif, öldürteceğim, yaşatmayacağım' dediğini öne süren Çelik, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Çelik, dün de Devrek Kaymakamlığı'na dilekçe verip, koruma polisi talep etti. Yazdığı dilekçede, AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

Yakın zamanda ülkemizde birçok kişi yakınlarının ölümünden tedavi eden hekimleri sorumlu tutup onları öldürtmüşlerdir. Bu nedenden dolayı anayasal hakkım olan can ve mal güvenliğimin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederim.