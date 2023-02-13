AKP'li ilçe yöneticisi müteahhit Şükrü İşitmen tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi olan AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesi Şükrü İşitmen tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüpheli Besni ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. İşitmen, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (AA)