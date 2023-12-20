AKP’li isim öğrencilerin Said Nursi gibi giydirilmesini savundu

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li isim öğrencilerin Said Nursi gibi giydirilmesini savundu
Diyarbakır’da ilkokul öğrencilerinin Said Nursi gibi giyinmesine AKP’li isimden savunma geldi. AKP’li eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, skandal uygulamayı "Ne var bunda?" diyerek savundu.

Diyarbakır'da ilkokullarda Valiliğin "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında Said Nursi’nin yaşamının anlatıldığı ve öğrencilerin Said Nursi gibi giydirildiği ortaya çıkmıştı.

Okullarda dinselleşmesinin geldiği boyutu ortaya çıkaran bu yeni skandal büyük tepki çekti. AKP'den ise uygulamaya savunma geldi.

AKP'nin eski MKYK üyelerinden Mücahit Birinci, sosyal medya platformu X üzerinden haberimizi alıntılayarak yaptığı açıklamasında "Doğal... Haber içeriğine göre, çocuklar, Nazım Hikmet'ten, Aziz Sancar'a, Bediüzzaman Said Nursi'ye, bu toprakların fikri, içtimai, ilmi mimarlarını anmışlar" dedi.

Uygulamayı "Ne var bunda?" diyerek savunan Birinci, Nursi'ye de övgüler yağdırmaktan da geri durmadı. Birinci, "Bediüzzaman Said Nursi, siz onu ve kitaplarını sömürenlere, çıkarları için kullananlara, süfli amaçlarına paravan yapan örgüte bakmayınız, bu büyük zat, bu coğrafyanın insanı üzerinde büyük emeği olan manevi mimarlardan biridir. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da ilkokullarda gerçekleşen bir proje kapsamında skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde ilkokul öğrencilerinin Said Nursi gibi giydirildiği görülmüştü. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekmişti.

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