AKP’li isim şehit annesini haşladı! Erdoğan’a seslendi…

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
AKP’li isim şehit annesini haşladı! Erdoğan’a seslendi…

AKP’li bir yöneticiyi arayan Şehit annesi Alper Seven, kızı için iş isterken haşlandı. AKP’li isim “telefonumu kimden aldınız, beni rahatsız etmeyin" diyerek şehit annesini azarladığı öne sürüldü.

Gazete Pencere’nin özel haberine göre; AKP’li bir yöneticiyi arayan Şehit annesi Alper Seven, kamu kurumlarında şehit ailelerine tanınan iş bulma önceliği konusunda destek isterken bin pişman oldu. AKP’li isim “telefonumu kimden aldınız, beni rahatsız etmeyin" diyerek şehit annesini azarladığı iddia edildi.

AKP'Lİ YÖNETİCİ ŞEHİT ANNESİNİ AZARLADI

Şehit annesi Yasemin Seven, kamu kurumlarında şehit ailelerine tanınan iş bulma önceliği konusunda destek istemek amacıyla AKP Muğla İl yönetiminden Miraç Cin’i aradı. İddialara göre; AKP’li Miraç Cin tarafından terslenen şehit Alper Seven'in annesi Yasemin Seven, "Niye böyle yapıyorsunuz?" diyerek çıkışta bulundu. AKP’li Miraç Cin ise serzenişe "Benim üzerimden prim yapılmasın, telefonumu kimden aldınız, beni rahatsız etmeyin" diyerek telefonu şehit annesinin yüzüne kapattı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

AKP’li ismin haşlamasına maruz kalan şehit annesi Yasemin Seven, “Biz sadece evladımızın hakkı olan kontenjanı istedik. Karşılaştığımız üslup bizi ikinci kez yıktı” ifadelerini kullandı. "şehit annesiyim. Böyle mi davranılır" diyerek Erdoğan’a seslenen şehit annesi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit aileleri konusunda hassasiyetlerini ve talimatlarını biliyoruz. En büyük yardımı da ondan bekliyoruz" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek dağı kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon esnasında 24 yaşında şehit düşmüştü.

Son Haberler
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı
Alanyaspor transferin son gününde 3 ismi açıkladı
İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti
İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti
Özalan Köyü’nde acı olay! Otomobil römorka çarptı: Sürücü öldü, ağabeyi ağır yaralı
Özalan Köyü’nde acı olay! Otomobil römorka çarptı
Karısı ve çocuklarının önünde darp edilen babanın hayat mücadelesi sürüyor
Karısı ve çocuklarının önünde darp edilen babanın hayat mücadelesi sürüyor
Belgesel tutkunlarına TRT’den büyük şans! Başvurular başladı: 3 Ekim son tarih
Belgesel tutkunlarına TRT’den büyük şans!