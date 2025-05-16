AKP’li isim terör örgütü PKK’nın sözcüsü oldu!

AKP’li Mehmet Metiner, bugünkü köşe yazısında terör örgütü PKK'nın "Türkiye'nin gücüne dönüştürülmesi" gerektiğini savunurken, "PKK sadece silahlı unsurlardan ibaret bir örgüt değildir. Milyonlarca taraftarı olan bir siyasi ve toplumsal harekettir aynı zamanda" dedi.

MEHMET METİNER'DEN FLAŞ YAZI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın feshi ile devam ediyor. Örgütün silah bırakılacağı tartışılırken, iktidar kanadından ekranlarda en çok boy gösteren isimlerden biri olan Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner flaş bir yazı kaleme aldı.

"MİLYONLARCA TARAFTARI OLAN BİR SİYASİ VE TOPLUMSAL HAREKETTİR "

Metiner, köşe yazısında terör örgütü PKK için "Türkiye'nin gücüne dönüştürülmesi" gerektiğini savunurken, “PKK sadece silahlı unsurlardan ibaret bir örgüt değildir. Milyonlarca taraftarı olan bir siyasi ve toplumsal harekettir aynı zamanda. Sadece Türkiye’de değil, Irak, İran ve Suriye’de ölümüne bağlı taraftarları olan, hakeza Avrupa ülkelerinde de azımsanmayacak miktarda yandaşı olan bir harekettir. Suriye’deki halk desteği ve silahlı gücü biliniyor. Avrupa’daki militanlarını ve taraftarlarını Türkiye karşıtlığı ekseninde nasıl mobilize edebildiği de sır değil” dedi.

FESİH AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK ise fesih bildirisinde, “PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” ifadelerine yer vermişti.

METİNER DAHA ÖNCE DE TERÖRİSTLER İÇİN "BAĞRIMIZA BASACAĞIZ" DEMİŞTİ

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, PKK'nin kongresini topladığı yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, "Dağdan gelen bu ülkenin evlatlarını bağrımıza basacağız kardeşim" şeklinde çıkışta bulunması dikkat çekmişti.