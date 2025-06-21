AKP’li isimden çarpıcı yorum! Bakanları “sıra bana mı geliyor” korkusu şimdiden sardı...

AKP içerisinde kabine kulisleri konuşulmaya devam ederken AKP’li bir isimden çarpıcı yorum geldi. Nefes’te yer alan haberde AKP’li isim, “Kiraz mevsimi, kabine mevsimi” esprisini yaptıktan sonra “Bakanların artık siyasi kişilikler değil, memur olduklarını unutuyorsunuz. Kabine değişikliği haberlerinin sürekli gündemde kalması Reis’in işine geliyor” yorumunda bulundu.

AKP'DE DEĞİŞİM YENİLGİ İLE BAŞLADI

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önünde birinci parti konumuna gelmişti. Yenilgi sonrası Erdoğan, AKP’de değişim sinyalini yakmıştı. İlk olarak il ve ilçe başkanlıklarında değişimler yaşanırken, son olarak MYK’da yarı yarıya bir değişim yaşanmıştı.

“KİRAZ MEVSİMİ, KABİNE MEVSİMİ” ESPRİSİ

Ankara kulislerinde ise bir süredir kabinenin yarıdan fazlasının değişeceği iddia ediliyordu. İddialara ilişkin, Nefes AKP’li isime sordu. AKP’li isim kulislere “Kiraz mevsimi, kabine mevsimi” esprisini yaptı.

"BAKANLARIN ARTIK SİYASİ KİŞİLİKLER DEĞİL, MEMUR OLDUKLARINI UNUTUYORSUNUZ"

AKP’li isim kabinede değişim kulisine ““Siz gazeteciler ‘değişiklik’ lafını pek seviyorsunuz. Bu sistemde kabine değişirse ne olur, değişmese ne olur? Bakanların artık siyasi kişilikler değil, memur olduklarını unutuyorsunuz. Kabine değişikliği haberlerinin sürekli gündemde kalması Reis’in işine geliyor. Aslında bu bir iletişim stratejisi. Değişiklik beklentisi yaratarak kendisini tartışmaların uzağında tutuyor” yanıtını vermesi dikkat çekti.