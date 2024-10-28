AKP'li isimden Diyanet İşleri Başkanına sert sözler: Tövbe etmenizi tavsiye ediyorum

Denizolgun, sosyal medya hesabından Erbaş’ın fotoğrafını paylaşarak “Sizce Ali Erbaş ne zaman, kendi hür iradesiyle istifasını sunar” ifadelerini kullandı.

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AKP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Ali Erbaş’a istifa çağrısında bulundu.

Fatih Süleyman Denizolgun

Ali Erbaş’ın Hazreti İsa hakkındaki sözlerini ‘sapkın’ olarak niteleyen Denizolgun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÖVBE ETMENİZİ TAVSİYE EDERİM"

“Bir Facebook Yorumuna Cevaben; Ali Tuna Bey, Mesihimiz Kurtarıcımız Hazreti İsa A.S Efendimiz hakkında haşa ve kella, vefat etti veya inmeyecek gibi sapkın sözleri demek, Ehli Sünnet itikadına göre küfre girmek demektir. İsterse bu cürmü işleyen diyanet reisi olsun, fark etmez, o da küfre girmiştir. Tevbe ve tecdidi iman etmenizi tavsiye ederim. Öncesinde, tabi sapkın hocalardan değil de, sağlam Ehli Sünnet itikadlı hocalarımızdan dinimizi öğrenin. Ahir zamandayız, unutmayın...”