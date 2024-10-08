Ali Erbaş'ın İsrail'e boykot çağrısı 'Meclisten dışarı'. Damadının boykotu 2 kez deldiği ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın damadı İsrail boykotunu deldi. Erbaş’ın damadı Berat Şirinat’ın, boykot listesinde bulunan akaryakıt markası ile madeni yağ markasının distribütörlüğünü yaptığı ortaya çıktı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erbaş'ın damadının boykot edilen iki ürünün bölge distribütörlüğünü yaptığı tespit edildi.

6 Ekim’de Taksim Camii önünde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı işgal ve soykırıma tepki göstererek, saldırıların bir an önce durdurulmasını istedi. Erbaş, İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrısını yineleyerek, “Tüm alanlarda boykota devam edilmesi insan olmanın asgari bir gereğidir” ifadelerini kullanmıştı.

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Her konuşmasında boykot çağrısını anımsatan Erbaş’ın damadının ise boykot listesindeki iki ürünün bölge distribütörlüğünü yaptığı belirlendi.

Damat Şirinat’a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ve otomotiv sektöründeki şirketin, 'İsrail’e destek vermekle' itham edilen markaların Sakarya’daki temsilcisi olduğu belirtildi.