Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümünde saat 09.05’te Türkiye'de hayat bir kez daha dururken, AKP’den milletvekili aday adayı olan Ahmet Şanlı'dan skandal bir paylaşım geldi. Şanlı saygı duruşunda bulunan vatandaşların yer aldığı bir kareyi paylaşarak üzerine “İt akıllı” yazdı. AKP'li ismin paylaşımı, kısa sürede büyük tepki topladı.

'İT BİLE ÜLKESİNİN KURUCUSUNA DAHA SAYGILI'

Sosyal medyada kullanıcılar, AKP'li Şanlı'nın paylaşımının altına "Kesinlikle IQ seviyesi seninkinden yüksek", "Sakın kaldırma bu tweeti en kısa sürede hakkında suç duyurusunda bulunacağım çünkü", "O it değil ki can dostu Allah'ın sessiz kulu seni katlar katlar kenara koyar nankör değildir", "İt kadar olamadınız", "İt bile bazılarından daha akıllı ve ülkesinin kurucusuna daha saygılı ekmek yediği ülkeye düşman değil. Bazıları it bile olamıyor" diyerek tepki gösterdi.

Şanlı bir sonraki hedefi, Atatürk için araçlarından inerek saygı duruşunda bulunan vatandaşlar oldu. Şanlı, "Kamalizm budur, başkasının özgürlüğünü kısıtlar. Neyse kamalist pilotların sadakatini görelim" ifadelerini kullandı.