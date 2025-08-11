AKP’li isimler “en iyi ihtimal” diyerek tarihi açıkladı! Bahçeli’yi şaşırtacak gelişme…

Terörsüz Türkiye’nin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100 yöneticileri ile dün yaptığı görüşmede süreç ile ilgili yıl sonunda tamamlanacağını açıklamıştı. Nefes yazarı Nuray Babacan ise AKP kurmaylarının sürece dair ‘terzi’ örneği vererek tarih ile ilgili flaş bir açıklama yaptıklarını köşesinde yazdı. Babacan, AKP kurmaylarının, “Şu ana kadar konuşulan elbisenin nasıl olması gerektiği. Terziye ne zaman ‘hadi’ denilirse elbise o zaman dikilir. En iyi olasılık 2026 yılında olur…” ifadelerini kullandığını aktardı.

BAHÇELİ "YIL SONU" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile başlayan yeni açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşının fesih çıkışı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakması ile devam etti. Sürecin tiyatro perdesi ise Meclis’e uzandı. 10 yıl boyunca komisyon içerisinde konuşulanlar gizli kalacak. Bahçeli ise komisyona ilişkin, TV100 yöneticileri ile dün yaptığı görüşmede sürecin yıl sonu tamamlanacağını paylaşmıştı.

AKP'Lİ KURMAYLAR TERSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ancak AKP’li kurmaylar Bahçeli’nin tersini düşünüyor. Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında sürece dair kulis bilgilerini paylaştı. Babacan bir AKP’li kurmayın, “Şu ana kadar konuşulan elbisenin nasıl olması gerektiği. Terziye ne zaman ‘hadi’ denilirse elbise o zaman dikilir. En iyi olasılık 2026 yılında olur…” ifadelerini kullandığını aktardı.