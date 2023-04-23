AKP'li isme maç izlediği statta büyük şok: Çevik kuvvet eşliğinde ayrıldı

Hopa Şehir Stadı’nda bugün 3. Lig takımlarından Hopaspor- Tepecikspor maçı oynandı. AKP Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik Maçı izlemek için stada geldi.

"Bursaspor'u şampiyon yaptım" açıklaması ile gündeme gelen eski bakan Faruk Çelik, Hopaspor taraftarları tarafından protesto edildi.

STATTAN ÇEVİK KUVVET EŞİLİĞİNDE ÇIKARILDI

Hopasporlular, ıslıklarla Faruk Çelik’i protesto ederken; “Dışarı” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. Protestolar üzerine Faruk Çelik tribünü terk etti.

Çelik maçın bitmesinin ardından da çevik kuvvet polisi eşliğinde stattan ayrıldı.

'HOPASPORU ŞAMPİYON YAPARIM' DEMİŞTİ

Faruk Çelik, geçen günlerde AKP Artvin Yusufeli İlçe Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, “Buradan söyleyeyim Hopaspor’u şampiyon yapacağız. Efendim birileri diyormuş ki ‘Biz de Hopaspor’u şampiyon yaparız. Yahu yaparız seninki tahmini yani laf olsun diye. Ben Bursaspor’u şampiyon yapmışım, Urfaspor’u şampiyon yapmışım” demişti.