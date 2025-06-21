AKP’li ismi çılgına çevirdi! Ahmet Hakan, bakan ile lüks yatta buluşmuştu…

Yandaş kalem Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile lüks bir yatta bir araya gelmişti. Bu görüntülere ise AKP içerisinden tepki sesleri gelmeye başladı. AKP’li eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar, görüntüyü paylaşarak, “Sınırımızda savaş yaşanırken… Gazze katliamı sürerken… Turizm sancılıyken… Hayat bu kadar pahalıyken… Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici” dedi.

BAKAN İLE LÜKS YATTA 7 SAATLİK GÖRÜŞME

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yandaş kalem Ahmet Hakan ile kendi lüks yatında Yunan adalarında bir araya geldi. Hakan, bugünkü köşe yazısında lüks yattaki 7 saatlik görüşmeyi anlatmıştı. Hakan, tatil masraflarını sorduğu Ersoy, devletin parası olmadığı, kendi cebinden ödediğini söyledi.

"BİR BAKANIN YUNAN ADALARINDA LÜKS YATLA TATİL FOTOĞRAFI, ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

Ancak lüks yattaki görüntüler vatandaşların dışında AKP’lileri de rahatsız etmeye başladı. AKP’li eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar X hesabı üzerinden görüntüyü paylaşarak, tepki gösterdi. Tayyar, “Ahmet Hakan gazetecidir, siyasi sorumluluğu yok. Mesleki etik açıdan ihtiyaç duyarsa hesabını verir, takdir kamuoyunundur. Fakat. Sınırımızda savaş yaşanırken… Gazze katliamı sürerken… Turizm sancılıyken… Hayat bu kadar pahalıyken… Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici. Adına ‘röportaj buluşması’ dense de tevil götürmez. Eskiden bu örnekler çok istisnaydı, şimdi mantar gibi çoğalıyor. Asıl üzücü olan da bu” şeklinde ifade etti.