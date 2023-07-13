AKP'li kadın: Dünya Erdoğan'ı yönetemediği için Dolar yükseliyor

Papua Yeni Gine Kinası da mı bu yüzden yükseliyor. AKP'li bir sosyal medyada kullanıcısının “Dünya Erdoğan'ı yönetemediği için dolar yükseliyor” dediği anlar gündem oldu.

AKP'li kadın: Dünya Erdoğan'ı yönetemediği için Dolar yükseliyor

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), son yıllarda ekonomistlerin tüm uyarılarına karşın yapmış olduğu hamleler Türk Lirasının değerini düşürdükçe düşürdü. İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle Dolar, Euro ve birçok para birimi karşısında TL eridi. Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakıldı. Seçimlerinden sonra yeni ekonomi kadroları belirlendi.

Piyasalar, geçmiş yıllarda yapılan yanlışların faturasıyla uğraşırken Dolar kuru 26 lirayı geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Zamlar da üst üste yağmaya başladı. A’dan Z’ye tüm ürünler ve hizmetlere zam geldi.

"DÜNYA ERDOĞAN'I YÖNETEMEDİĞİ İÇİN DOLAR YÜKSELİYOR"

TikTok kullanıcısının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Genç kadın arabasının içinde çektiği videoda "Erdoğan ülkeyi yönetemediğinden mi dolar yükseliyor? Dünya Erdoğan'ı yönetemediği için dolar yükseliyor" ifadelerini kullandı.

“PAPUAYENİ GİNE KİNASI DA MI BU YÜZDEN YÜKSELİYOR”

Video sosyal medyada tepki üstüne tepki aldı. “Papua Yeni Gine Kinası da mı bu yüzden yükseliyor” yorumları geldi.

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine Kinası TL'yi solladı geçti. Hala kabile hayatının devam ettiği Papua Yeni Gine’de 20 Mayıs 2022’de 1 Kina, 4,60 Türk Lirasından işlem görüyorken 1 Papua Yeni Gine Kinası 7, 30 Türk Lirası oldu.

Bulgar Levası, Azerbaycan Manatı, Gürcü Larisi derken Papua Yeni Gine parası Türk Lirası’ndan değerli oldu.

GELEN TEPKİLER:

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