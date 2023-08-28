AKP'li Kocaeli Belediyesi'nden milyonluk türbe gezisi ihalesi

AKP tarafından yönetilen birçok belediye borç batağına saplansa da yaptıkları harcamalar dikkat çekiyor. En borçlu belediyeler listesinde 941 milyon lirayla zirvede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gezi organizasyonları için milyonluk ihaleler yapıyor.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, belediye son olarak türbe ziyareti için milyonluk sözleşme imzaladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Anadolu Erenlerinin Türbe Ziyaretleri İçin Kültürel Gezi Organizasyonu Hizmeti” alımı başlığıyla ihaleye çıktı.

İhaleyi, Elitatur Turizm Seyahat İnşaat Eğitim Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket 1.4 milyon liraya gezi düzenleyecek.

5 FARKLI SÖZLEŞME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayında yaptığı konaklama ve muhtelif yemek alımı ihalesini belediyenin iştiraki olan Antikkapı Turizm İşletmecilik ve Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne verdi. İhaleyle şirkete 38 milyon lira ödenecek.

Kocaeli Belediyesi iştiraki olan Antikkapı şirketi ile ocak ayından bu yana toplamda 243 milyon 221 bin liralık 5 farklı sözleşme imzaladı. Şirket toplam değeri 1 milyar 691 milyon 799 bin liralık bulan 230 ihaleye imza attı.