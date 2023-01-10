Türkiye’nin en borçlu belediyesi para saçmaya devam ediyor. 501 milyon TL’ye denizi dolduracaklar

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası sahilini doldurarak festival, fuar ve panayır alanı yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iki farklı başvuruda bulundu.

ÇED raporlarında yer alan bilgilere göre; belediye, Tavşancıl-1 Mahallesi’nin sahil şeridinde bir ve Muallim-2 Mahallesi’nin sahil şeridinde ise iki alanı dolduracak. Belediye, sahil şeridinin üç ayrı bölgesinde toplam 346 bin metrekarelik alanı doldurmak için 501 milyon 893 bin TL harcayacak.

FUAR, PANAYIR VE FESTİVAL ALANI YAPILACAK

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ÇED raporlarında, “Proje kapsamında yer alan dolgu alanı yürüyüş, gezinti, seyir ve rekreasyon amaçlı kullanılacak olup, herhangi bir deniz taşıtı tarafından yanaşma, yolcu alma-indirme ve benzeri amaçla kullanılmayacaktır. Dilovası ilçesi, nüfusu her geçen gün hızlı bir ivmeyle artmaktadır. Fuar, panayır ve festival alanı kullanım kararının getirilmesinin amacı fuar alanı, sergi üniteleri, gezinti ve eğlence alanları, yeme-içme yerleri, yeşil alanlar ortaya çıkarmaktır” denildi. Raporda, denizin nasıl doldurulacağı da şöyle anlatıldı:

“Dolgu işleminde ilk işlem olarak; dolgu sahası dış kenarı doldurulacak ve çeşitli büyüklüklerde taş kullanılarak dolgu tahkimatları (anroşman) yapılacaktır. Dolgu anroşmanlarının tamamlanmasından sonra oluşan havuz alanı doldurulacaktır. Dolgu işleminden sonra sıkıştırma yapılacak ve tam oturma sağlanacaktır. Dolgu işleminin tamamlanmasından sonra saha betonu dökülerek, üst yapının kullanım amacına göre dizayn edilecektir.”

DÖRT GÜNDE ONAY

Geçen kasımda da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, denizi doldurup cami inşa edeceği projeye, dört günde onay verilmişti. Belediye, 14 Kasım'da İzmit sahiline yapacağı, “Fuar, Panayır, Festival ve Cami Amaçlı Dolgu Alanı” projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapmıştı. Başvuruyu inceleyen bakanlık, dört gün sonra (17 Kasım’da) proje için, “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini açıklamıştı. Belediyenin hazırladığı ÇED raporunda, projenin toplam maliyetinin 105 milyon 142 bin lira olduğu ve bu rakamın içinde fuar, panayır, festival ve cami projesinin maliyetinin yer almadığı belirtilmişti. Raporda, NCİTY AVM, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binası ve Sabancı Kültür Sitesi binası arkasında kalan 40 bin 140 metrekarelik alanda dolgu çalışması yapılacağı açıklanmıştı. Dolgu alanın gerisinde kalan kısım ile beraber toplam 236 bin 588 metrekarelik alanda fuar, panayır, festival ve cami yapılması planlandığı kaydedilmişti.