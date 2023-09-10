AKP'li konuk canlı yayını terk etti: Beyaz TV’de büyük kavga

AKP’nin kurucu isimleri arasında yer alan Hasan Mete, dün sabah iktidara yakınlığı ile bilinen Tahir Sarıkaya'nın konuğu olduğu Beyaz TV'de stüdyoyu terk etti.

AKP'li konuk canlı yayını terk etti: Beyaz TV’de büyük kavga

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Uyan Türkiyem’ programının sunucusu Tahir Sarıkaya ile konuğu Hasan Mete arasında tartışma çıktı.

Sarıkaya'nın siyasi sorular yönelttiği Mete, konuşmaya başlayınca sunucu Sarıkaya, “Öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki Somali'de yaşıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Canlı yayında sinirlerin gerildiği anlarda Hasan Mete, "Bu ülkeyi siz mi kurtaracaksınız? Hayır, benim gibi insanlar kurtaracak. Bir daha beni çağırdığınız zaman tarımsa tarım konuşalım. Benim üzerimden prim yapmaya çalışmayın" diyerek canlı yayını terk etti.

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