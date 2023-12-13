AKP'li meclis üyelerinden kadın şehidin ismine red. Yürekleri sızlatan karar

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li meclis üyelerinden kadın şehidin ismine red. Yürekleri sızlatan karar
Ankara'da 17 Şubat 2016'daki saldırıda şehit olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın sivil personeli Ayşegül Pürnek'in ismi İstanbul'daki bir üst geçide verilmek istendi. AKP'li üyelerin ağırlıkta olduğu İBB Harita ve Kültür Sanat komisyonuca bu talep reddedildi.

Türk bayrağına sarılı tabutunun üstüne duvak konuldu... Kayseri'nin ilk kadın şehidinin adı Ayşegül Pürnek'ti. Çok gördüler, İstanbul'daki bir üst geçide isminin verilmesi AKP'li meclis üyelerince reddedildi. Ankara'da 16 Şubat 2016'da gerçekleştirilen bombalı hain saldırıda 29 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın sivil personeli Ayşegül Pürnek'in ismi ailesinin girişimiyle bir üst geçitte yaşatılmak istendi. Kayseri'nin ilk kadın şehidi olan Ayşegül Pürnek'in ismi o geçide verilimedi.

ANNESİ İBB'YE BAŞVURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 17 Şubat’ta Ankara’da terör saldırı sonucu şehit düşen Ayşegül Pürnek’in ismini Büyükçekmece’de bir üst geçide verilmesini görüştü. Ancak AKP Partili meclis üyelerinin oylarıyla teklif reddedildi.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci oturumu İBB’nin Saraçhane’deki binasında yapıldı. Meclisin gündem maddelerinden biri Büyükçekmece’deki bir üst geçite 17 Şubat’ta Ankara’da terör saldırı sonucu şehit düşen Ayşegül Pürnek’in isminin verilmesiydi.

HalkTV'den Ali Macit'in haberine göre, Ayşegül Pürnek’in annesi, Gülay Pürnek tarafından 24 Mart 2023’te gönderilen dilekçede, bir alt geçite Şehit kızı Ayşegül’ün isminin bir üst geçite verilmesini talep etti.

AKP'Lİ ÜYELERDEN RED YANITI GELDİ

İBB’de yapılan değerlendirmede, “Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi ile Dizdariye Mahallesinde bulunan isimsiz yaya üst geçidinin "Şehit Ayşegül Pürnek Yaya Üst Geçidi" olarak isimlendirilmesine ilişkin yapılacak yasal işlemin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim” denildi.

AKP Partili meclis üyelerinin çoğunlukta bulunduğu Harita ve Kültür Sanat komisyonları bu kararı uygun bulmadığını belirtti.

Komisyon raporunda, “Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup, Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi ile Dizdariye Mahallesinde bulunan isimsiz yaya üst geçidinin 'Şehit Ayşegül Pürnek Yaya Üst Geçidi’ olarak isimlendirilmesi talebi incelenmiş olup; komisyonlarımızca uygun görülmemiştir” denildi.

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak çalışan 32 yaşındaki Ayşegül Pürnek, 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırıda şehit olmuştu. Şehit Ayşegül Pürnek Kayseri'de toprağa verilmişti.

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