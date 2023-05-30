AKP’li meclis üyeleriyle İBB çalışanları birbirine girdi. Olan yine gazeteciye oldu

İSKİ Genel Kurulu'nun Saraçhane'de yapılan Mayıs Ayı Olağan toplantısında, Meclis salonunda yapılan görüşmeler sırasında, dışarıda başkanlık katında bazı AKP'li meclis üyeleri ile İBB çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı görüntülemek isteyen Medyascope muhabiri Ali Macit, AKP’li meclis üyeleri tarafından darp edildi. Ali Macit'i çok sayıda kişinin yumrukladığı görüntülere yansıdı.

İBB’nin güvenlik görevlileri ve diğer meclis üyelerinin araya girmesi sonucu Ali Macit, yumruklardan uzaklaştırıldı.

İBB Sağlık ekipleri tarafından muayene edildikten sonra hastaneye sevk edilen Macit, kavgayı görüntülemeye çalıştığı için darp edildiğini, rapor alarak ilgili kişiler hakkında şikayetçi olacağını söyledi.