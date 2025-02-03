AKP'li Mehmet Metiner'den Ahmet Zeki Üçok hakkında suç duyurusu

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Mehmet Metiner, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un kendisi hakkında bir televizyon kanalında gerçekleştirdiği açıklamalardan sonra suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"ATATÜRK DÜŞMANLIĞI..."

Metiner, suç duyurusunda bulunduğuna dair açıklamayı sosyal medya hesabından açıkladı.

Metiner suç unsuru olarak ise Ahmet Zeki Üçok'un televizyon kanalında kendisine yönelik olarak kullandığı 'Atatürk düşmanlığını öne çıkaran' ifadesini neden gösterdi.

ÜÇOK HAKKINDA DAVA AÇILMASINI TALEP ETTİ

Metiner, gerçekleştirdiği suç duyurusunda 'İftira, Hakaret, Halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçlarının işlendiğini iddia ederek şüpheli Üçok hakkında dava açılmasını talep etti.

Öte yandan Metiner, kişilik haklarının zedelendiğini öne sürerek ilgili paylaşımlara da erişim engeli getirilmesini talep etti.