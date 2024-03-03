AKP'li Metin Külünk'ten Erdoğan'ı kızdıracak sözler. Ümit Özdağ'dan tebrik

AKP iktidarının, Avrupa ülkeleri ile çeşitli fonlar karşılığında milyonlarca sığınmacıyı ülke topraklarında tutarak yürüttüğü ‘Göçmen politikası’ 8. yılında. 8 yıl içerisinde aralarında terör örgütü mensupları ve ajanlar da olmak üzere milyonlarca sığınmacı çok büyük bir kısmı kaçak şekilde olmak üzere Türkiye sınırlarından içeri girerek kaçak bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye devam etti.

Toplumun büyük bir kısmının rahatsızlığını dile getirmesine rağmen bu konuda net adım atılmaması bir yana sığınmacıların bir kısmının devlet kurumlarında işe sokulduğu da daha önce ortaya çıkmıştı.

“GERİ KABUL ANLAŞMASI İPTAL EDİLSİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlik yıllarından beri yanında olan ve bir dönem AKP milletvekili olan Metin Külünk sosyal medya hesabından geri kabul anlaşmasının iptal edilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

İBB BAŞKAN ADAYI OLMAK İSTİYORDU

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’nin İBB adayı henüz belirlenmemişken, Metin Külünk, AKP İBB aday adaylığını ilan etmiş, fakat bu istek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul görmemişti ve neticesinde Murat Kurum İBB adayı olarak ilan edilmişti.

“TÜRKİYE AVRUPANIN GÖÇMEN PARKI DEĞİLDİR”

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ı kızdıracak açıklamalarda bulunan Külünk, Suriyelilerin artık neredeyse yerleşik düzene geçtiklerini ve sosyal dokumuzu parçalama sürecine girdiklerini belirterek, “Türkiye Avrupa’nın GÖÇMEN PARKI değildir” vurgusunu yaptı.

“O HALDE HAYATLARINI AVRUPA’DA DEVAM ETTİRMEK İSTEYEN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN ÖNÜNÜ NEDEN KESİYORUZ ?”

Metin Külünk açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Sosyolojik depremin önemli fay hatlarından birisi de Suriye’li göçmenlerin neredeyse yerleşik düzene geçişi ve sosyal dokumuzu parçalama sürecine girişidir.

Türkiye Avrupa’nın GÖÇMEN PARKI değildir.”

“TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇ KARAKOLU DEĞİLDİR”

“GERİ KABUL ANLAŞMASI iptal edilmelidir

Suriye’li kardeşlerimizin Avrupa’ya geçişlerini engelleyecek her adımdan vazgeçmeliyiz.

Suriye’de dökülen kanda emperyalizmin eli vardır ve de hem kanı döktüren olacak hem de risk üstlenmeyecek

Türkiye Avrupa Birliği’nin göç karakolu değildir .

Gazze’de gördüğümüz emperyalizmin iğrenç yüzünü Avrupa’nın orta yerinde de görüyoruz.

O halde hayatlarını Avrupa’da devam ettirmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin önünü neden kesiyoruz ?”

“ESKİ DEVLETLER GÖÇ DALGASI İLE ÇÖKMÜŞTÜR”

“Farkındayız, var oldukları topraklara yabancı yetiştirildikleri Avrupa düşüncesine ruhlarını teslim etmişler, hayatın bütün alanlarında çoklar. Anadolu da bütün eski devletler göç dalgası ile çökmüştür unutmayın”

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN TEBRİK MESAJI

AKP’li Metin Külünk’ün Erdoğan’ı kızdıracak açıklamalarına Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’tan tebrik mesajı geldi.

Metin Külünk ile siyasi duruşlarının hep farklı olduğunu açıklayan Özdağ’ın tebrik mesajı şu şekilde oldu:

“AK Parti trollerinin şimdi Metin Külünk’e ırkçı, faşist, MOSSAD ajanı diye saldırmasını bekliyoruz. Bir gün herkes Zafer Partisi gibi düşünecek derken şaka yapmıyorduk. Sayın Metin Külünk ile siyasi duruşlarımız hep farklı oldu. Ancak vatanımız olmaz ise siyasi görüşümüzün anlamı olmaz. Tebrikler sayın Külünk”