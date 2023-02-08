AKP'li Mehmet Metiner yardım isteyen halk karşısında gülen Adıyaman Valisi’nin savundu: Tebessüm etmesin mi? Umut aşılanmasın mı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündek depremlerin vurduğu Adıyaman'da yakınlarını kaybeden vatandaşlar, yardım gelmediği için valiye tepki gösterdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise çaresiz vatandaşların protestosu karşısında gülmeye başladı.

Tepki çeken görüntüyle ilgili Tele1'den Egehan Erkün’e konuşan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, “Ne yapsın yani. Ağladığımız zaman ‘niye ağlıyorsunuz’ diyorsunuz, güldüğümüz zaman ‘niye gülüyorsunuz’ diyorsunuz. Bir türlü yaranamıyoruz” dedi.

"PIRIL PIRIL BİR VALİ"

Vali Çuhadar'ı övmeye doyamayan Metiner, konuşmasında şunları söyledi:

“Ben 25 saattir yoldayım. Ben yoldaki ulaşım sorunun hangi boyutlarda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Birileri diyor ki ‘Ben Mehmet Metiner açın yolları’… Nedir bu ya? Ben diyorum ki yollar böyle, yakıt bulunamıyor, ekmek yok, su yok, perişan, ulaşım sıkıntısı var. 25 saat yoldaydım ben. Bununla ilgili duyarlılık ulaştırmaya çalışıyorum. Birileri müptezel gibi pusuda beklemiş, ‘Vay ben Mehmet Metiner, açılın ben geliyorum’, falan… Ayıp şeyler bunlar. Biz bir depremle mücadele ediyoruz. Yok vali güldü mü, gülmedi mi… Vali çok tertemiz, pırıl pırıl halkıyla ağlayan bir vali. Ben sabah görüştüm, nasıl ağladığını biliyorum. Yüreğim paramparça.

"GARİBAN VALİ NE YAPSIN"

Vatandaş haklıdır ama hava muhalefeti var uçaklar inemiyor. Ulaşım tıkanmış, otoyollar tıkalı. Ben gittim gördüm. Otobanlar kapalı, göçük. Köprüler yıkılmış. Eski yollardan bir gidin bakın. 8 saat insanlar yollarda. Ambulanslar yaralıları taşıyamıyor yollardaki yoğunluktan dolayı. Kurtarma ekipleri ulaşmazsa gariban vali ne yapsın?”

"AĞLASIN MI HÜNGÜR HÜNGÜR"

Metiner, kendisine yöneltilen “Gülmesi normal öyle mi söylüyorsunuz” sorusuna ise “Yok ağlaması normal. Biz ağlıyoruz, bu sefer niye ağlıyorsunuz diyorsunuz. Vatandaşa tebessüm edebilir. Ne var yani, tebessüm etmesin mi? Umut aşılanmasın mı? Ağlasın mı hüngür hüngür? Bir gelin, gidin görün sahayı.” şeklinde yanıt verdi.