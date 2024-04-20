AKP'li Nihat Zeybekci ‘İsrail ile ticareti’ böyle savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda yaptığı konuşmada İsrail ile ticaret ilişkilerini değerlendirdi.

İsrail ile ticaretin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan Zeybekçi, “Katliamı şiddetle kınıyoruz, eyvallah ama diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke” dedi.

Zeybekçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İSRAİL'DE ÇOK ÖNEMLİ ARKADAŞLARIMIZ VAR"

"İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani, eyvallah; İsrail'in Filistin'de, Gazze'de Müslümanlara yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını, nefretle, şiddetle kınıyoruz. Buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de… Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum."