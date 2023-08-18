AKP’li Ömer İleri, Amerikan gençlerini Türk gençlerine örnek gösterdi

Kenan Kayhan - YENİÇAĞ / Tokat Temsilcisi

AKP Bilgi ve Teknolojileri Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin düzenlediği ‘2023 Şehir Buluşmaları’ kapsamında Tokat’ta esnaf odaları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

İleri, burada yaptığı konuşmada Türk gençlerine Amerikan gençlerini örnek gösterdi.

AKP'li İleri, “Gençlerimiz de sıkça şunu görüyorum ‘devlette bir işim olsun’ açıkçası çok yabancı bir hissiyat. Bizim önceliğimiz çok çalışmak çok tecrübe edinmek kendini geliştirmek olmalı ki ilerde daha iyi fırsatlar yakalamak olmalı. Bazı geçlerimiz adeta bir isyan için de iş bulamıyorum ama aslında iş var. Esas onun anladığı anlamda iş bulamıyor. Onun anladığı iş belediye de ya da devlet dairesinde masa başında oturarak yapılan iş. Bu durum üzücü burada devlete de bize çok iş düşüyor. Çocuklarımızı böylesi yetiştirmemeliyiz, gençlerimizi bu zihniyetten kurtarmalıyız. Bütün motivasyonu rahat etme üzerine kurulu bir düzeni aşamayız. Böylesi bir düşünce Amerika da bile yok. Orada gençler küçük yaşta motive olarak yetiştiriyorlar çok çalışmaya. Hiç boş bırakmıyorlar, yaz tatili oluyor gidiyor tezgahtar olarak çalışıyor. Üniversiteden mezun oluyor gidiyor staj yapıyor. Ben üniversiteden mezun oldum hadi masa başı iş yapayım denmiyor. Gençlerimiz çalışacak çapalayacak kendilerini gösterecek ondan sonra bir yöneticilik pozisyonu bulabilirse onu talep edecek. Biz gençlerimize bunu anlatmalıyız.” İfadelerini kullandı.

“İŞSİZLİK ORANLARI İYİ DURUMDA”

Ömer İleri, işsizlik rakamlarına bakıldığında iyi bir dönemden geçtiklerini iddia ederek “Geçen hafta 9,6 oranda açıklandı bir önceki dönem 9,5 idi bu rakamlar fena değil. Gönül ister daha düşük olması ama bizim tarihi projeksiyonumuz da fena rakamlar değil. Temel problem bu rakamlara yansıyan işsizlik değil de iş beğenmeme , burana kültürel bir dönüşüm lazım.” diye konuştu.