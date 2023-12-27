AKP'li Pendik Belediyesi 'seçim çalışmalarına' başladı: CHP adayının afişleri söküldü

AKP'li Pendik Belediyesi, 31 Mart’ta yapılacak seçimlere az bir süre kala CHP’nin Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı’nın reklam afişlerini söktü.

AKP’li belediyeye bağlı zabıta ekipleri, söz konusu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki alanında olmasına rağmen afişleri indirdi.

O anları sosyal medya hesabından Pendik Belediyesi'ni de etiketleyerek paylaşan Balyalı ise, "Seçim daha yeni başladı. Toplasan 20 tane bayrak var. Sayın Başkan bu tahammülsüzlük neden?" ifadelerini kullandı.