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AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor

Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında AKP’li Zafer Şahin’in yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğru Poyraz Örs’ün taburcu olması sonrası AKP’li Şahin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:51
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AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor

AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında AKP’li Zafer Şahin’in yumruklu saldırısına uğrayan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün son durumunu açıkladı. Örs’ün bugün taburcu olacağını belirten Poyraz, sonrasında ise AKP’li Şahin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İYİ Partili Uğur Poyraz’ın konuyla ilgili TV 100 canlı yayınında yaptığı açıklama şöyle:

TBMM'deki kavgada AK Parti Milletvekili Zafer Işık hakkında savcılığa bugün suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Poyraz, "Hüseyin Örs'ün şimdi durumu daha iyi, hayati riski yok. Bununla ilgili suç duyurumuzu hazırladık. Bu açıkça adam öldürmeye teşebbüstür. Doktorların beyanı 2-3 dakika daha geç gelseydi bugün Hüseyin Örs aramızda olmayacaktı" dedi.

NE OLMUŞTU?

TBMM’de pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri Salı günü büyük bir skandala sahne olmuştu. Görüşmelerde İYİ Parti adına söz alan Ümit Beyaz’ın kürsüye çıkması sonrası AKP’lilerin sataşması ortalığın gerilmesine neden oldu. Yaşanan olayda AKP’li Zafer Şahin, İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk attı. Kalp spazmı geçiren Örs, hastanede tedavi altına alınarak yoğun bakıma kaldırılmıştı.  

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