AKP’li Şamil Tayyar asgari ücretteki asıl tehdidi açıkladı

Milyonların gözü yeni yılla beraber asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı.Dördüncü toplantı için gözler yeni haftaya çevrilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor.

AKP’li Şamil Tayyar, asgari ücrete yapılacak zam ve Türkiye’de yaşanan enflasyon hakkındaki görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

X platformundan bir yazı paylaşan Tayyar, enflasyonu tetikleyen asıl sorunun fiyatlardaki keyfilik olduğunu, denetim olmadığını bu nedenle piyasalarda fiyat ölçüsünün kalmadığını belirtti.

“HERKES, CUMHURBAŞKANIMIZIN VİCDANİ REFAH PAYINI GÖZLÜYOR”

Tayyar, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için son eşikteyiz.

Ekonomi yönetiminden yansıyan tahmini artış oranı, toplumsal beklentilerle örtüşmüyor. Sanıyorum herkes, Cumhurbaşkanımızın vicdani refah payını gözlüyor.

Dilerim, topluma bir nebze nefes aldıracak artış olur. Kuşkusuz, ekonominin gerçekçi zemine oturtulması çok önemli ama son yıllarda derinleşen yoksulluğun yol açtığı tahribat, sürdürülebilir değil.

“ASIL TEHDİT, FİYAT TERÖRÜDÜR”

Ekonomik politikaların sosyal yönü, güçlendirilmelidir. Enflasyonu arttıracağı iddiasını ise gerçekçi bulmuyorum. Piyasalar yaşadıkları her zorluğu çılgınca fiyatlıyor zaten.

Yeni yıldaki zamları da şimdiden etiketlere keyfi olarak yansıtmaya başladılar bile. Enflasyonu tetikleyen asıl sorun, fiyatlamadaki keyfilik, denetimsizliktir. Zira, piyasalarda fiyat ölçüsü kalmadı. Amiyane tabirle asıl tehdit, fiyat terörüdür.