'AKP'li siyasetçi iki takımı küme düşürdü'. Ahmet Çakar'dan flaş iddia

Eski hakem ve aktif olarak futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Ekol TV’de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına katıldı.

İkili burada Ankaragücü ve Fatih Karagümrük’ün küme düşmesi için çarpıcı iddialarda bulundu.

"BU İŞİN İÇİNDE FEDERASYONLAR VE AK PARTİLİ BİR SİYASETÇİ VAR"

Ankaragücü ve Fatih Karagümrük’ün kasıtlı olarak küme düşürüldüğüne dikkat çeken Ahmet Çakar, "Ankaragücü ve Fatih Karagümrük geçen sene bile isteyerek küme düşürüldü. Bu işin içinde Federasyonlar var, bir AK Partili siyasetçi var" dedi.

“RAKİBİ KALACAK. DİĞERİ DÜŞECEK”

Candaş Tolga Işık’ın “Niye düşürüldüler” sorusuna yanıt veren Erman Toroğlu ise "Rakibi kalacak. Ee rakibi kalırsa diğeri düşecek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Ankaragücü ve Fatih Karagümrük 40'ar puan toplayarak 17 ve 18. sırada yer alarak küme düştü.

NE OLMUŞTU

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon küme düşme yarışı baya hareketli geçmiş, Son 4 takım olan İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük ve Ankaragücü küme düşmüştü.

Ankaragücü ile Karagümrük, Konyaspor ve Hatayspor ile küme düşme yarışına girmiş, son maçlarda alınan sonuçlara göre Ankaragücü ve Karagümrük küme düşmüştü. Konyaspor ve Hatayspor ise ligde kalmıştı.

Ancak Ankaragücü ve Karagümrük'ün küme düşmesi tartışma konusu olmuş, bazı kesimler tarafından hakem hataları sebebiyle küme düştükleri iddia edilmişti.