AKP’li trolün sorduğu soru çileden çıkarttı. Seccadeyi değil soğanı sor

Editör: Özlem Kıral

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 gün katıldığı bir iftar programının ardından yerde duran bir seccadenin üzerine ayakkabıyla bastığı fotoğrafı kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Mert Erdoğan, Kanal Türkiye isimli YouTube kanalında sokaktaki vatandaşlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasıyla ilgili vatandaşların düşüncelerini sordu.

Elinde seccadeyle gezen Mert Armağan'ın provokasyonu ise başarılı olmadı. Az sayıda vatandaş Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

ZOR ANLAR YAŞADI

Vatandaşların çoğunluğu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konu nedeniyle özür dilediğini belirterek Armağan'a çok sert tepki gösterdi. Vatandaşlar gerçek gündemlerinin enflasyon ve hayat pahalılığı olduğunu söylediler.

"KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEDİ”

AK Parti trolü Armağan, vatandaşların tepkisi karşısında zor anlar yaşadı.

İşte Armağan’a vatandaşların verdiği tepkilerinden bazıları:

“Siz hiç utanmıyor musunuz ya”

“Seccade kilime benzeyebilir. Bunu abartmanın anlamı yok güzel kardeşim. Kılıçdaroğlu da özür diledi. Bu bir hataydı dedi.”

“35 LİRA SOĞANI NİYE SORMUYORSUNUZ”

“Seccade mi kutsal, Kuran mı kutsal. Orada bırakın suçlu o zaman. Niye orada bırakıyor. Namaz kıldıktan sonra kaldırılmaz mı?”

“Bu seccadeyi elinizde gezdirmeniz ayıp. Adam diyor ki ‘Görmedim, özür dilerim’ dedi. 35 lira soğanı niye sormuyorsunuz?”

“Hiç kimse bilerek yapmaz”

“Adam yanlışlıkla bastı. Milletten özür diledi”

“Gündem niye o, açlık. Yoksulluk..”