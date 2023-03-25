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  • AKP'li trollerin 'CHP'nin vaadi' dediği 'özerklik' AKP’nin vaadi çıktı. Troller tweet silme yarışına girdi

AKP'li trollerin 'CHP'nin vaadi' dediği 'özerklik' AKP’nin vaadi çıktı. Troller tweet silme yarışına girdi

CHP’li Milletvekili Yunus Emre’nin katıldığı bir programda söylediği sözler sonrası başta Hilal Kaplan olmak üzere AKP’li hesaplar çok sayıda paylaşım yaptı. Troll hesapların paylaştığı belge AKP’nin 2002 programından çıktı. Söz konusu belgenin AKP’nin vaadi olduğunun ortaya çıkması sonrası troller tweet silme yarışına girdi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:20
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AKP'li trollerin 'CHP'nin vaadi' dediği 'özerklik' AKP’nin vaadi çıktı

AKP'li trollerin 'CHP'nin vaadi' dediği 'özerklik' AKP’nin vaadi çıktı. Troller tweet silme yarışına girdi
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CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, katıldığı bir televizyon programında "Özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Emin olun bu Türkiye’yi bölecek bir şey değildir. Aksine Türkiye’yi daha da güçlendirecek bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Emre'nin bu ifadelerini hedef alan yandaş isimler, yaptıkları paylaşımları AKP'nin 2022 yılındaki "Demokratikleşme Programı" belgesinin ortaya çıkmasının ardından silmeye başladı.

İktidarın en sadık savunucularından olan Pelikan grubundan Hilal Kaplan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Emre'nin sözlerini hedef aldı. Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre: - Yerel Yönetim Özerklik Şartı’ndaki çekinceleri kaldıracağız Bugünkü yazımdan: Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı geçirme sözü veren Kılıçdaroğlu'nun HDP'li belediyelerin hayalini süsleyen vergi toplama ve kolluk kuvveti oluşturma "hakkını" vereceğini de bilelim. Bitmedi. Bu ayrıcalıklara kavuşan HDP'nin, daha 2015'te ilan ettiği sözde "demokratik özerkliği" tekrar ilan edeceğini ve Suriye'de oluşturdukları PKK kantonlarıyla birleşme çağrısı yapacağını da bilelim. Bilmemiz gereken çok şey var ama aslında tek: PKK'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

AKP'NİN 2002 BELGESİNDEN ÇIKTI

Yandaş hesapların Emre üzerinde CHP'ye saldırdığı vaat ise 2002 yılında AKP'nin Kalkınma ve Demokratikleşme Programı'nda yer aldı. AKP'nin programında bulunan o satırlar şöyle:

"Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na uygun olarak, anayasal sistemimize Yerel Yönetim hakkının dahil edilmesini sağlayacaktır. Yerel Yönetimler'in yargı yoluna gidebilme hakkı dahil, ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirecektir."

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