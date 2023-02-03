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EYT'liler ne kadar maaş alacak? AKP'li Uğur Aydemir açıkladı

AKP’li Uğur Aydemir, EYT’lilerin ortalama 8 bin 733 lira emekli aylığı alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 02:36
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AKP'li Uğur Aydemir açıkladı: EYT'liler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler ne kadar maaş alacak? AKP'li Uğur Aydemir açıkladı
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Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Teklifte imzası bulunan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’lilerin emekli olması halinde alacakları aylıkların ortalamasını açıkladı.

Aydemir, Komisyon'da yaptığı konuşmada, “Ortalama aylık tutarı, SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 795 lira, BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar için 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” diye konuştu.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Aydemir’in ortalama olarak açıkladığı bu miktar, TÜRK-İŞ’in açıkladığı son açlık sınırının altında kaldı.

TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarını, yani açlık sınırını ocak ayı için 8 bin 864 lira olarak açıklamıştı. EYT’linin emekli olması halinde alacağı ortalama aylık ile açlık sınırı arasındaki fark 131 lira oldu.

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çıplak kral
3.02.2023 03:39
Çalışma bakanlığı aylar öncesinde eyt konusunda çalışıyoruz diyordu sunuç yine fiyasko eyt değilim ama her kafadan bir söz  
 
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