AKP’li üst düzey yönetici açıkladı: AKP ve MHP'nin hedef aldığı BİM yöneticisi Galip Aykaç bakan yapılacaktı

Yaptığı açıklamalar nedeniyle AKP’nin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefi haline gelen, suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından serbest bırakılan Kürşad Yılmaz tarafından tehdit edilen BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı olarak yürüttüğü görevden istifa etti.

Aykaç, AKP ve MHP ile yaşadığı gerilim nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Aykaç’ın 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanı yapılacağı ancak son anda vazgeçildiği öne sürüldü.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, AKP’den üstü düzey bir yönetici söz konusu iddiayı doğruladı.

AKP’li yöneticinin açıklamaları şöyle:

Galip Aykaç’ın adının 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanı olarak geçtiği iddia ediliyor. Bu iddia doğru mu ?

Maalesef doğru.

Peki Galip Aykaç ismini öneren kimdi? Milletvekilleri mi?

Hayır. Milletvekilleri genelde bu tarz şeyleri bilmez. Biri atanırken kimsenin haberi olmaz. Galip Aykaç ismini bastıran Topbaş ailesiydi. (BİM market zincirinin sahibi olan Mustafa Latif Topbaş) BİM ailesinden Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresine Galip Aykaç için bayağı kulis yapıldı.

Sonra ne oldu?

Başkan az daha atıyordu. Neyse ki atamadı.

Neden atamadı dersiniz?

Patronun kafası istememiştir. Ancak yerine yine BİM ailesinden birisi geldi. Bekir Pakdemir’li. Gerçi o da içine edip gitti. Yanlış hatırlamıyorsam o da BİM’den. Bakarsanız görürsünüz bakan olmadan önce BİM Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Çok güçlülerdi. Kar da ediyorlardı.

Bu kadar yakın ilişkiden bahsediyorsunuz. Peki ne oldu da bozuldu?

Yeni döneme yatırım yapıyor olabilirler. Ya da bazı talepleri yerine gelmedi ona kızdılar. Bilemiyorum.

NE OLMULŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere zam yapan zincir marketlerin 'FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önermişti.

BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili söz konusu ifadelerine atıfta bulunarak açıklama yapmıştı. Aykaç, "FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirmiş, basını da hedef alarak "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" şeklinde konuşmuştu.