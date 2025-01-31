AKP'li Usta'dan en düşük emekli maaşı itirafı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin yaptığı konuşmada "En düşük emekli maaşı alan emeklilerimizin alım güçlerinin düşük olduğunun farkındayız. 14 bin 469 en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımıza destek olmak için sosyal yardımlarımız elbette devam edecek" dedi.

CHP'Lİ EMİR'DEN EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, Usta'nın bu açıklaması üzerine "AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın çabalarını anlamaya çalışıyoruz ama doğrusu burada bir çırpınış görüyorum ben. Gelin buraya '14 bin 469 lira emekli aylığı olmaz' deyin. Söyleyin bunu delikanlı gibi gelin arttıralım, gereğini yapalım" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen kanun maddesinin görüşülmesi sırasında AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın konuşması dikkat çekti.

"SOSYAL YARDIMLARIMIZ ELBETTE DEVAM EDECEK"

Düşük maaş alan emeklileri sosyal yardımlarla destekleyeceklerini söyleyen Usta "En düşük emekli maaşı alan emeklilerimizin alım güçlerinin düşük olduğunun farkındayız. Bu 2022-23 ve 24'te de en önemli gündem maddemizdi. Bu vesile ile sosyal yardım olarak emeklilerimiz ve yaşlılarımız için bir pay ayrıldı. 14 bin 469 en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımıza destek olmak için sosyal yardımlarımız elbette devam edecek. Yaşlı aylığı 2022 yılından beri devam ediyor. Onun dışında bahsettiğim yardımlarda eğer evde bir engelli varsa, bakıma muhtaç olan kişi varsa onlara da ayrı destekler veriliyor. 2023 yılında 812 bin 694 yaşlımıza 19,88 milyar lira ve 2024 yılında da 805 bin 554 yaşlımıza da 34,76 milyar lira destek verilmiş. Eşi vefat edip hiçbir sosyal güvencesi de yoksa bin lira aylık ödeme yapılıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 82 bin 891 kadına 838,2 milyon lira, 2024 yılında ise 77 bin 122 kadına 772,6 milyon lira destek verildi."

EMİR: AÇLIK SINIRININ 22 BİN LİRA OLDUĞU ÜLDEDE 14 BİN LİRA EMEKLİ AYLIĞINI AÇIKLAYAMAZSINIZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Usta'nın açıklamaların tepki gösterdi. CHP'li Emer "Açlık sınırının 22 bin lira olduğu bir ülkede 14 bin 469 lirayı anlatamazsınız. Bunu anlatamayacağınız için de sosyal transferleri bize burada sayıyorsunuz. Sosyal transferleri yapacaksınız tabi. Daha önce de yapılıyordu. Biz bu rakamları biliyoruz ama sizin bilmediğiniz, bilip de söyleyemediğiniz başka rakamlar da var. 14 küsur trilyonluk bir bütçe yaptık burada. Kur Korumalı Mevduata 2 trilyona yakın para verildi. O anlattıklarınız bunun yanında devede kulak kalıyor. 3 trilyondan vazgeçtiniz bunun içinde yandaşlar var. Yaşlılık aylığı olarak 4 bin 664 lira veriyorsunuz. Memnun musunuz? Gelin iyi deyin. Burayı rakamlara boğuyorsunuz. Açık konuşalım. Gelin buraya '14 bin 469 lira emekli aylığı olmaz' deyin. Söyleyin bunu delikanlı gibi gelin arttıralım, gereğini yapalım."