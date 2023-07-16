AKP’li üye hapis cezasına çarptırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK PARTİ’li üyesi Enes Erçoban hakkında, “Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

AKP’li üye hapis cezasına çarptırıldı

Bir Gün gazetesinin haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi AKP’li Enes Erçoban hakkında, belediye iştiraki BELKO’da görevliyken araç kiralama ihalesinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Mansur Yavaş döneminde tespit edilen usulsüzlükle ilgili dava açıldı. Erçoban, 14 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen mahkemede 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AK PARTİ’DEN ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme kararı İstinaf’a taşındı. İstinaf’ın, Erçoban hakkında usulsüzlük gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onadığı öğrenildi. Erçoban’ın ABB Belediye Meclisi üyeliğinin düşürüldüğü bildirildi.

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